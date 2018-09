Giro di Gran Bretagna 2018: doppietta per André Greipel, secondo Sacha Modolo in volata

Nuovo arrivo in volata al Giro di Gran Bretagna 2018. La quarta tappa, di 183.5 km fra Nuneaton e Royal Lemington SPA, ha visto entrare in scena nuovamente le ruote veloci, con il bis timbrato dal tedescone André Greipel: l’uomo della Lotto Soudal ha dettato nuovamente legge andandosi a prendere il secondo successo parziale, dominando in lungo e in largo negli ultimi 200 metri. Ancora il neozelandese Patrick Bevin come leader della classifica generale.

Pronti, via e nasce la fuga di giornata. All’attacco Matthew Holmes(Madison Genesis), Alex Moses (JLT Condor), Alex Paton (Canyon Eisberg), Nicholas Dlamini(Team Dimension Data), Hayden McCormick (ONE Pro Cycling) e Paul Ourselin(Direct Énergie). Il gruppo non ha lasciato più di 3′, con le compagini dei velocisti che sono andate a chiudere definitivamente il gap a 4 chilometri dall’arrivo.

Quick-Step Floors a lanciare lo sprint, prova ad anticiparlo il leader della generale Bevin, ma Greipel è devastante sul finale. Piazzamenti per Sacha Modolo (EF Drapac), ottimo secondo e per il già citato Bevin. Nella top-10 anche Rick Zabel (Team Katusha Alpecin), Carlos Barbero (Movistar Team), Emils Liepins (ONE Pro Cycling), Romain Cardis (Direct Énergie), Daniel McLay (Team EF Education First-Drapac), Andrew Tennant (Canyon Eisberg) e Gabriel Cullaigh (Team Wiggins). Niente da fare per gli attesissimi Ewan e Gaviria.













