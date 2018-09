Vuelta a España 2018, Alessandro De Marchi: “Che bello essere primi! Oggi avevo le gambe migliori, ho dato tutto”

Alessandro De Marchi è stato semplicemente superlativo e ha vinto l’undicesima tappa della Vuelta di Spagna grazie a una fuga da lontano: il Rosso di Buja ha pescato l’azione vincente, è rimasto a lungo insieme ad altri 18 uomini poi sull’ultima salita di giornata ha attaccato in solitaria lasciando sul posto anche Jhonatan Restrepo e si è involato verso il traguardo riuscendo così a imporsi con grande autorevolezza.

Queste le dichiarazioni che il corridore della BMC ha rilasciato nella consueta intervista post-gara riservata al vincitore di giornata: “Allo sprint sarei arrivato secondo e dunque dovevo muovermi prima. Sapevo di poterci provare sull’ultimo strappo, sapevo di avere le gambe migliori ed era l’unica mossa che potevo fare. Oggi è stata una battaglia fin dall’inizio, ogni mossa poteva essere quella buona, è stato molto difficile ma io ho sempre dato il massimo ed è arrivata questa bella vittoria. Non vincevo da tre anni? E’ stato difficile perché spesso ci provavo e non arrivava il risultato, magari perdi fiducia in te stesso ma per fortuna oggi non è stato così: ogni tanto è bello essere primi al traguardo“.