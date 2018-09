Vuelta a España 2018, le altre classifiche: Alejandro Valverde conserva maglia verde e bianca

Alejandro Valverde si conferma in testa alla classifica a punti e alla classifica combinata della Vuelta di Spagna, conservando così la maglia verde e quella bianca. Di seguito le altre classifiche della corsa a tappe iberica.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE):

1 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 85 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 83 PTS – – 3 ELIA VIVIANI 91 QUICK – STEP FLOORS 66 PTS – – 4 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 58 PTS – – 5 DANNY VAN POPPEL 138 TEAM LOTTO NL – JUMBO 56 PTS – – 6 ALESSANDRO DE MARCHI 33 BMC RACING TEAM 53 PTS – – 7 GIACOMO NIZZOLO 167 TREK – SEGAFREDO 53 PTS – – 8 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 50 PTS – – 9 BAUKE MOLLEMA 161 TREK – SEGAFREDO 44 PTS – – 10 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – MERIDA 41 PTS

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS):

1 LUIS ANGEL MATE MARDONES 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 60 PTS 2 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 33 PTS 3 BAUKE MOLLEMA 161 TREK – SEGAFREDO 30 PTS 4 PIERRE ROLLAND 116 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 26 PTS 5 THOMAS DE GENDT 64 LOTTO SOUDAL 10 PTS 6 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 7 PTS 7 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 6 PTS 8 ALESSANDRO DE MARCHI 33 BMC RACING TEAM 6 PTS 9 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 6 PTS 10 NIKITA STALNOV 26 ASTANA PRO TEAM 6 PTS

CLASSIFICA COMBINATA (MAGLIA BIANCA):

1 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 10 PTS 2 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 24 PTS 3 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 35 PTS 4 BAUKE MOLLEMA 161 TREK – SEGAFREDO 37 PTS 5 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 45 PTS 6 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 47 PTS 7 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 47 PTS 8 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 70 PTS 9 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 82 PTS 10 ALESSANDRO DE MARCHI 33 BMC RACING TEAM 82 PTS













Foto: Comunicato stampa Movistar Team – Photo Gomez Sport