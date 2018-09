Giro di Gran Bretagna 2018, André Greipel vince la prima tappa in volata. Geraint Thomas e Chris Froome in gruppo

André Greipel ha vinto la prima tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, 175 chilometri da Pembrey Country Park a Newport. Il velocista ha saputo imporsi al termine di una bellissima volata dominata davanti a Caleb Ewan e a Fernando Gaviria. Il tedesco della Lotto-Soudal indossa ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale di una corsa che assume maggior peso per la presenza di Geraint Thomas (vincitore del Tour de France) e Chris Froome che torna in gara a un mese abbondante di distanza dal terzo posto ottenuto nella Grande Boucle.

La fuga di giornata è partita subito con Nicholas Diamini (Dimension Data), Richard Handley (Madison Genesis), Thomas Moses (Jlt-Condor), Rory Townsend (Canyon Eisberg), Mark Downey (Wiggins) e Matthew Bostock (Gran Bretagna). Il gruppo controllato dalla Quick Step Floors lascia fare ma non concede più di tre minuti di vantaggio. Il ricongiungimento avviene a 20 chilometri dall’arrivo, poi sullo strappo di Belmont Hill si mettono in mostra Geraint Thomas e Julian Alaphilippe ma il loro tentativo non può nulla contro le squadre dei velocisti che si organizzano, si arriva in volata con la vittoria di Greipel che non alzava le braccia al cielo addirittura da maggio.













Foto: Pier Colombo