Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: programma, orari e tv di sabato 15 settembre. Tutte le azzurre in gara

Oggi sabato 15 settembre andrà in scena la sesta giornata dei Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) spazio finalmente alle squadre: le ragazze si daranno battaglia nel concorso generale individuale, i gruppi si cimenteranno con i cinque cerchi e nell’esercizio misto con in palio le medaglie più ambiti e anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (riservati alle prime tre classificate).

L’Italia è tra le grandi favorite della vigilia, le Farfalle sono pronte per la sfida epocale contro Russia e Bulgaria ma attenzione a non sottovalutare Ucraina e Giappone. Si preannuncia grande spettacolo, Alessia Maurelli e compagne sognano di volare in alto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di sabato 15 settembre ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Prevista la diretta streaming su volare.tv. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

SABATO 15 SETTEMBRE:

12.00-18.30 Concorso generale a squadre – Finale

AZZURRE IN GARA: Italia (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Anna Basta, Agnese Duranti, Letizia Cicconcelli)













Foto: Pier Colombo