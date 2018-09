Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: le individualiste dell’Italia ai raggi X. Agiurgiculese e Baldassarri ci provano

I Mondiali 2018 di ginnastica ritmica si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 10 al 16 settembre. La rassegna iridata assegnerà i primi pass olimpici per le squadre che saliranno sul podio ma la competizione è riservata anche alle individualiste che saranno protagoniste addirittura per ben cinque giorni.

L’Italia punta tutto sulle Farfalle ma può dire la sua anche con delle individualiste di assoluto spessore che hanno tutte le carte in regola per emergere in un contesto così competitivo. Conosciamole più da vicino analizzandole ai raggi X.

ALEXANDRA AGIURGIUCULESE:

La nostra grande promessa vuole incantare il pubblico e si presenta all’appuntamento per provare a incantare sperando di raggiungere delle Finali di Specialità come riuscì a fare lo scorso anno in casa, questa volta magari cercando di lottare per delle medaglie. La 17enne di origini rumene è in Italia fin dal 2010 e a Udine è esplosa seguita da Spela Dragas e Magda Pigano. L’anno scorso, alla prima stagione da senior, aveva incantato disputando diverse Finali in Coppa del Mondo e agli Europei, agguantando complessivamente quattro medaglie (sempre nel circuito internazionale: argento al nastro a Pesaro e argento alla palla a Sòfia, argento al cerchio a Berlino e bronzo alla palla a Minsk).

Il 2018 è invece iniziato con qualche difficoltà anche a causa di alcuni problemi fisici ma gradualmente Alex si è ripresa e anche in occasione dell’ultima tappa di World Challenge Cup ha messo in mostra delle cose molto interessanti. L’azzurra manca ancora di continuità, a volte incappa in errori ma è un autentico fenomeno: difficile puntare al podio nel concorso generale ma nelle singole specialità può cercare di dire la sua.

MILENA BALDASSARRI:

Classe 2001 come la Agiurgiuculese, la romagnola di Ravenna compirà 17 anni il prossimo 16 ottobre. La Campionessa d’Italia, allenata da Julieta Cantaluppi e della mamma Kristina Ghiurova (ex Campionessa del Mondo alla fune), ha compiuto un salto di qualità importante nel corso di questa stagione dopo che già lo scorso anno si era dimostrata molto valida, ha un programma di assoluto spessore tecnico che le permise anche di brillare ai Mondiali 2017 e agli Europei. Tesserata per la Ginnastica Fabriano, può davvero puntare a degli atti conclusivi in questa rassegna iridata.

ALESSIA RUSSO:

La terza individualista azzurra compirà 22 anni il prossimo 24 settembre e spera di festeggiare al meglio disputando un buon Mondiale. La ragazza dell’Armonia D’Abruzzo ha già partecipato alle rassegne iridate del ciclo che portò alle Olimpiadi di Rio 2016 a cui non riuscì però a partecipare. La toscana è riuscit a conquistare il terzo posto ai Campionati Assoluti di pochi mesi fa alle spalle di Baldassarri e Agiurgiuculese guadagnandosi così questa convocazione, l’obiettivo sarà quello di ben figurare.













Foto: Valerio Origo