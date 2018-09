Ginnastica ritmica, inaugurata la Casa delle Farfalle! L’Italia ha un posto tutto suo per allenarsi a Desio

Oggi è stata ufficialmente inaugurata la nuova Accademia Internazionale di Ritmica. A Desio (Monza Brianza) è stato tagliato il nastro alla presenza di Giovanni Malagò (Presidente Coni), Gherardo Tecchi (Presidente Federginnastica) e delle varie autorità locali. Dopo dieci anni di trafile burocratiche, finalmente sono state aperte le porte delle già ribattezzata Casa delle Farfalle dove le nostre Nazionali di ginnastica ritmica potranno allenarsi liberamente senza chiedere ospitalità del PalaDesio che giace a pochi decine di metri dal nuovo impianto. Una struttura di ultima generazione ed estremamente confortevole, pensata appositamente per le ragazze di Emanuela Maccarani e per questo sport.

L'occasione è stata propizia anche per ufficializzare le convocazioni per i Mondiali di Sòfia (10-16 settembre) e per lanciare la linea di abbigliamenti Freddy pensata per festeggiare i 150 anni che la FGI compirà il prossimo anno: t-shirt, polo, pantaloni e felpe con cappuccio in jersey, zainetto realizzato in brushed poly.













Foto: Renzo Brico