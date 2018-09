Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: Italia magistrale, le Farfalle volano! Prime a metà gara, attesa per Bulgaria e Russia: caccia all’oro

Italia letteralmente sublime ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica, le Farfalle rispondono presente ed emozionano alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) confezionando due esercizi di rara bellezza che ci fanno sognare davvero in grande. Le ragazze di Emanuela Maccarani, presentatesi in una delle culle di questo sport con l’obiettivo di fare saltare il banco e di puntare al trionfo, hanno subito piazzato due colpi di lusso che ci spediscono in testa alla classifica a metà gara: totale di 44.825 per Alessia Maurelli e compagne che ora aspettano le esibizioni di Bulgaria e Russia per capire se saliranno sul podio (ormai sembra certo, salvo imprese dell’Ucraina) ed eventualmente di quale metallo sarà la medaglia.

Le azzurre puntano quantomeno alla top 3 per staccare la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ora però l’appetito vien mangiando e si spera nel colpaccio completo. La nostra Nazionale è stata sublime nei due esercizi esibiti mettendo in pedana cuore, grinta, espressività, precisione, coreografie uniche, difficoltà elevatissime, passaggi precisi e tanto ritmo: 22.775 ai cinque cerchi sulle note del Lago dei Cigni, poi 22.050 con le tre palle e due funi sul remix di The Eye of The Tiger. L’Italia ha letteralmente surclassato il Giappone (40.650) e la Bielorussia (39.200) che hanno commesso diversi errori, quarto l’Azerbaijan (39.100).

