Ginnastica ritmica, ITALIA CAMPIONESSA DEL MONDO! Le Farfalle spiccano il volo, tre palle e due funi dorate! Battuta la Russia

CAMPIONESSE DEL MONDO! Impresa stratosferica dell’Italia, le Farfalle confezionano l’ennesima magia della loro folgorante storia e trionfano nell’esercizio misto ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica che si sono appena conclusi alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). Le ragazze di Emanuela Maccarani, dopo aver conquistato l’argento nel concorso generale e l’annessa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, volevano chiudere in bellezza la stagione che le ha viste alzare al cielo la Coppa del Mondo e la World Challenge Cup e ci sono riuscite in maniera sublime mettendo in pedana tutta la loro classe cristallina, tutto il loro talento, tutta la loro grazia, tutta la loro abilità nel gestire delle difficoltà importanti e nell’interpretare una coreografia magica sul remix di The Eye of The Tiger.

La giuria questa volta decide di premiare la nostra Nazionale con un interessante 22.550 e a quel punto dobbiamo aspettare le nostre avversarie: la Russia, che solitamente si scalda poco durante le Finali di Specialità (prove non olimpiche) ma che domina sempre nel concorso generale, si è accodata con 22.200 prendendosi l’argento poi la Bulgaria padrona di casa sbaglia tanto fermandosi in sesta posizione (20.750) e così può partire la festa di Anna Basta, Martina Centofanti, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Martina Santandrea. In precedenza le azzurre avevano conquistato anche il bronzo con i cinque cerchi battute da Bulgaria e Giappone, il bronzo nel misto è invece volato in Ucraina (21.400).













Foto: Renzo Brico