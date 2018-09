Giancarlo Giorgetti: “La proposta per le Olimpiadi del 2026 è morta qui”

“Io ritengo che una cosa così importante come la candidatura olimpica deve prevedere uno spirito di condivisione che non ho rintracciato tra le tre città” e poi: “Per questo il governo non ritiene che una candidatura così come formulata possa avere ulteriore corso. Questo tipo di proposta non ha sostegno del governo, è morta”. Parole davvero di sconforto quelle di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in commissione Istruzione al Senato per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali del 2026, come riporta l’ANSA.

La componente grillina dell’Esecutivo è intervenuta sulla possibile candidatura unitaria Milano-Cortina-Torino: “Così non è possibile procedere”. Il sindaco di Milano ha richiesto, in una lettera inviata a Giorgetti, che la città lombarda sia indicata come primo nome nel brand, mentre in caso di tripla candidatura, la responsabilità amministrativa dell’evento dovrà ricadere completamente sul Governo.

Da quanto risulta, però, l’onorevole Marco Marin, ha rivolto a Giorgetti una dichiarazione congiunta dei governatori della Lombardia e del Veneto, con la possibilità di continuare in solitaria con la candidatura.













