FOTO Volley, Mondiali 2018: il Mediolanum Forum di Milano è pronto per l’Italia. Montato il Taraflex di Gerflor

I Mondiali 2018 di volley maschile sono pronti per sbarcare al Mediolanum Forum di Milano – Assago dove nel weekend del 21-23 settembre si disputerà la Pool E della seconda fase. L’Italia scenderà in campo nel capoluogo meneghino per affrontare la Finlandia, la Russia e l’Olanda in tre incontri che potrebbero spalancarci le porte della terza fase della rassegna iridata.

Sale la febbre a Milano, tra ieri e oggi è stato montato il Taraflex prodotto da Gerflor, il campo da gioco su cui le squadre si daranno battaglia durante il prossimo fine settimane. Oltre 750 metri quadrati di campo, tre colori (Coral per l’area di difesa, Terracotta per i tre metri d’attacco, Teal per la zona libera), tutto sopra al parquet che viene comunemente utilizzato dall’Olimpia per i propri match di basket. A posare il pavimento è stata la Ennova Solution srl, di seguito alcune FOTO del Mediolanum Forum pronto per i Mondiali di volley.













Foto: FIVB