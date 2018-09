FOTO Vincenzo Nibali portaborracce: l’umiltà del Campione, lo Squalo aiuta i compagni alla Vuelta

Vincenzo Nibali sa cosa significa essere un vero professionista, non è assolutamente una prima donna ed è un ragazzo che davvero dà l’anima per i compagni, ricambiando sempre i sacrifici e gli aiuti che riceve da chi gli sta accanto. La foto postata ieri su Instagram da Alex Carera, business manager della Bahrain Merida, è davvero emblematica: lo Squalo sta disputando la Vuelta di Spagna per cercare di ritrovare la forma dopo l’operazione alla decima vertebra toracica, è già fuori classifica e così durante la tappa di ieri ha vestito i panni del più umile dei portaborracce. Il siciliano si è messo a totale disposizione dei compagni di squadra Jon Izagirre (in lotta per la generale) e Ivan Garcia Cortina (punta alle volate): lo scatto mostra Vincenzo Nibali caricato di borracce sulla schiena dopo una sosta all’ammiraglia, pronto a portarle in gruppo. Un vero campione in tutto e per tutto.

Per chi avesse dubbi, il ciclista nella foto del @bahrain_merida e’ @vincenzonibali ; E’ alla @lavuelta con il N 1 ma dopo la caduta al Tour nn può competere x la classifica generale ma nn importa, lui è lì che pedala e aiuta i compagni. Il suo momento arriverà + avanti. pic.twitter.com/R341abwf4g — Alex Carera (@AlexCarera) September 1, 2018













Foto: Valerio Origo