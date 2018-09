Calendario Serie A, gli orari delle partite della quinta giornata | Come vederle in tv su Sky e Dazn: tutti gli anticipi e posticipi

Nel weekend del 21-23 settembre si disputerà la quinta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia un fine settimana davvero scoppiettante, ormai il campionato è entrato nel vivo e ci sarà davvero da divertirsi. Si incomincia già venerdì 21 settembre con la sfida tra Sassuolo ed Empoli, fondamentale in ottica salvezza come quella delle ore 15.00 di sabato tra Parma e Cagliari. L’Inter, dopo la clamorosa vittoria in Champions League, cercherà di rialzare la testa sabato sera nell’anticipo contro la Sampdoria mentre il Napoli sarà impegnato nel lunch match sul campo del Torino.

Trasferta abbastanza agevole per la Juventus che giocherà il posticipo domenicale a Frosinone, la Roma cerca riscossa a Bologna mentre il Milan è chiamato dal difficile impegno contro l’Atalanta alle ore 18.30. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di tutte le partite della quinta giornata della Serie A 2018-2019 con anche le indicazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming tra Sky e Dazn.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

20.30 Sassuolo-Empoli (Sky)

SABATO 22 SETTEMBRE:

15.00 Parma-Cagliari (Sky)

18.00 Fiorentina-SPAL (Sky)

20.30 Sampdoria-Inter (Dazn)

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

12.30 Torino-Napoli (Dazn)

15.00 Bologna-Roma (Sky)

15.00 Lazio-Genoa (Sky)

15.00 Chievo-Udinese (Dazn)

18.00 Milan-Atalanta (Sky)

20.30 Frosinone-Juventus (Sky)













