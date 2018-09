F1, Sebastian Vettel: “Credo nel Mondiale, posso farcela! Vorrei Michael Schumacher per chiedergli consigli…”

Sebastian Vettel non si arrende nonostante la situazione di classifica sia davvero molto critica: il pilota della Ferrari è attardato di 40 punti da Lewis Hamilton e la corsa verso il Mondiale F1 è tutta in salita quando mancano sei gare al termine della stagione ma il tedesco continua a credere in una clamorosa rimonta e lancia già il grido di battaglia in vista dei prossimi appuntamenti. Dopo due Gran Premi molto difficili tra Monza e Singapore, il quattro volte Campione del Mondo spera di recuperare terreno sul britannico della Mercedes già a partire dalla prossima gara in Russia.

Il teutonico è fermamente convinto delle sue possibilità come ha ribadito a Sports Bild: “Credo ancora nel titolo. Primo perché lo posso fare e l’ho dimostrato quattro volte; poi perché abbiamo una macchina alla pari della Mercedes e con cui posso giocarmela. Il terzo posto di Singapore non ha aiutato, ma posso ancora diventare campione del mondo da solo e continuerò a lottare“.

Il 31enne ha poi espresso un desiderio: “Se Michael Schumacher stesse bene, vista la sua esperienza in Ferrari, gli chiederei molte cose, non necessariamente sul modo di guidare, ma sul dietro le quinte, il lavoro dentro il team, le politiche della F.1“. Molti hanno criticato l’operato di Maranello nelle ultime gare e gli errori di guida di Seb: “Il mio stile di guida mi ha già dato quattro titoli mondiali e 52 vittorie. Fallire? Tutti hanno paura di fallire, mi piacerebbe incontrare una persona che non ne abbia: naturalmente, so che con una certa dose di rischio a volte qualcosa può andare storto, ma se lasci che la paura ti condizioni troppo, questa ti paralizza e non ti diverti più. Il concetto vale anche per le strategie rischiose come quelle a Singapore: difenderò sempre il mio team. La F.1 è uno sport di squadra: vinci e perdi insieme“.













FOTOCATTAGNI