F1, presentate le candidature per la fornitura delle gomme. Pirelli non è sola! Sarà sfida con la Hankook?

Jean Todt, Presidente della FIA, ha confermato che altri costruttori di pneumatici oltre a Pirelli hanno presentato un’offerta per il contratto di fornitura delle gomme per la Formula Uno nel periodo 2020-2023. Alcune fonti, come riporta it.motorsport.com, parlano del possibile inserimento della coreana Hankook, teoricamente la principale minaccia per la Pirelli. Un’indiscrezione confermata anche dal fatto che la Michelin si è ufficialmente chiamata fuori dai discorsi.

Ricordiamo che la Hankook lavora già con la FIA in qualità di fornitore dell’Europei F1 e del DTM. Il termine per presentare le offerte era fissato alla mezzanotte di ieri ma Liberty Media deve ancora svelare ufficialmente i nomi delle società che hanno presentato un’offerta, poi nelle prossime due settimane ci saranno le valutazioni tecniche da parte della FIA, poi Liberty Media studierà gli aspetti commerciali.













