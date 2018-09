F1 oggi in tv, GP Russia 2018: su che canale vedere le prove libere. Orari e programma

Eccoci arrivati al weekend del Gran Premio di Russia 2018. Il circus si sposta dalle luce di Marina Bay all’ex villaggio olimpico di Sochi 2014 per la 16esima gara della stagione, sulle sponde del Mar Nero. Si incomincia, come sempre, con le due prime sessioni di prove libere sul nuovo tracciato ideato dall’ingegner Hermann Tilke sul quale, fino ad oggi, hanno vinto solamente vetture marchiate Mercedes, con Valtteri Bottas come ultimo trionfatore.

La gara russa ha visto un notevole cambiamento di calendario, passando da aprile a fine settembre, per cui le scuderie dovranno capire come risponderanno le rispettive vetture con gomme e componenti con temperature decisamente diverse rispetto al solito, contando che saranno impegnate anche le Hypersoft. Le prime tre ore di prove libere inizieranno a farci capire chi tra Ferrari e Mercedes partirà con i favori del pronostico sul circuito di Sochi, con la scuderia di Maranello che sarà alla caccia disperata del successo con Sebastian Vettel, per provare a riavvicinarsi al fuggitivo Lewis Hamilton.

Il venerdì del Gran Premio di Russia sarà trasmesso, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), per cui anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire gli eventi su smartphone, pc o tablet. OASport, come ogni altro appuntamento del Mondiale di Formula Uno, proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un istante dello spettacolo della weekend di Sochi.

PROGRAMMA GP RUSSIA 2018

Programma su SkySport1 e SkySportF1

Venerdì 28 settembre

ore 10.00-11.30 Prove libere 1

ore 14.00-15.30 Prove libere 2

