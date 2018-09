F1 oggi in tv, GP Russia 2018: su che canale vedere le prove libere. Orari e programma

Siamo all’ultima spiaggia per Sebastian Vettel e la Ferrari? Il Gran Premio di Russia di Sochi sembra davvero l’ultima occasione per il tedesco e il team di Maranello per riaprire i discorsi in chiave titolo iridato. Lewis Hamilton, dopo 4 vittorie e un secondo posto nelle ultime cinque gare, veleggia con 40 punti di vantaggio e si trova nella condizione di essere quasi imbattibile. Sul tracciato ritagliato nel villaggio olimpico di Sochi 2014, Sebastian Vettel proverà il tutto per tutto per riaprire un Mondiale 2018 di Formula Uno che, al momento, sembra blindato in favore del suo rivale inglese.

Il venerdì del Gran Premio di Russia sarà trasmesso, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), per cui anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire gli eventi su smartphone, pc o tablet. OASport, come ogni altro appuntamento del Mondiale di Formula Uno, proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un istante dello spettacolo della weekend di Sochi.

PROGRAMMA COMPLETO GP RUSSIA 2018

Venerdì 28 settembre

ore 10.00-11.30 Prove libere 1 – Diretta Skysport1 e SkySportF1

ore 14.00-15.30 Prove libere 2 – Diretta SkySport1 e SkySportF1

Repliche FP2: su SkySportF1 ore 21.00 e 00.00

