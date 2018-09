F1, GP Singapore 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Siamo ufficialmente arrivati ad uno dei fine settimana più glamour dell’intero calendario del Mondiale della Formula Uno. Si sbarca a Singapore, per la gara in notturna sul tracciato cittadino della città-stato asiatica. Torna in pista, quindi, l’acceso duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel che, dopo quanto visto a Monza, è chiamato ad una pronta risposta, per non vedere fuggire ulteriormente il suo rivale.

Ci saranno grandi emozioni e spettacolo tra i muretti e le 23 curve del difficile tracciato di Singapore. La Ferrari, con Kimi Raikkonen ormai separato in casa, cercherà di far valere la propria vettura su una pista nella quale anche la Red Bull dovrebbe tornare a buoni livelli. Saranno in grado di fermare la corsa di Hamilton? L’inglese è talmente in fiducia che, ora come ora, appare invincibile.

Il venerdì di Marina Bay sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207). Si potrà seguire la giornata anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per vedere l’azione della F1 anche su smartphone, pc e tablet.

OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo in notturna di Singapore. Di seguito il programma completo della giornata, per il quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

GRAN PREMIO DI SINGAPORE 2018

PROGRAMMAZIONE SkySport1 e SkySportF1

Venerdì 14 settembre

ore 10.30-12.00 Prove libere 1

ore 14.30-16.00 Prove libere 2

Replica FP1:

ore 12.30 su SkySport1 e 12.30 su SkySportF1

Replica FP2:

ore 18.45, 21.00, 00.00 e 02.15 su SkySportF1

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI