F1, GP Singapore 2018: come vederlo in tv gratis e in chiaro. Il programma della differita su TV8

Dopo la sensazionale pole position conquistata ieri da Lewis Hamilton, è tempo di fare sul serio a Marina Bay, è tempo del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Alle ore 14.10 sotto i riflettori sarà in scena una delle gare più importanti degli ultimi anni, come il campione del mondo pronto a chiudere i conti a livello di titolo iridato, contro un Sebastian Vettel che rincorre dalla terza posizione.

Il Gran Premio di Singapore sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), mentre è prevista una replica anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre). Si potrà seguire la gara anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per vedere l’azione della F1 anche su smartphone, pc e tablet.

OASport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della corsa, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo in notturna di Singapore. Di seguito il programma completo della domenica di Marina Bay, valida come quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2018

Domenica 16 settembre

ore 14.10 GRAN PREMIO SINGAPORE 2018

Repliche:

su TV8 ore 21.15

su SkySportF1 ore 17.00, 20.30, 23.00, 01.00, 03.00

