F1, GP Russia 2018: prove libere. Programma, orari e tv

Da domani si comincia. Il Circus della Formula Uno è sbarcato in Russia, a Sochi, sul tracciato creato nell’area del Parco Olimpico realizzato per ospitare la XXII edizione dei Giochi Invernali nel febbraio 2014. Una locazione particolare che beneficia della presenza del Mar Nero e rende più complicato l’arrivo della pioggia. Certo, con il meteo avere certezza è sempre un errore.

Quel che è sicuro è che la Ferrari deve recuperare e le gare a propria disposizione non sono molte: 6 GP al termine dell’annata e 40 punti di ritardo dalla vetta del Mondiale piloti occupata da Lewis Hamilton. Serve dunque un colpo di coda da parte del principale alfiere del Cavallino Rampante. Sebastian Vettel, lo sconfitto di Marina Bay, non può far altro che vincere d’ora in avanti per continuare a credere in un iride molto vicino a Stevenage, luogo di nascita di Lewis. Vettel deve invertire la rotta e lo dovrà farlo su un circuito che non lo ha mai premiato. 2° l’anno scorso e nel 2015, il teutonico del Cavallino deve sfatare questo tabù in un luogo che non è eccessivo definire un feudo della Mercedes. Nelle quattro edizioni che si sono disputate a Sochi le Frecce d’Argento hanno sempre vinto: 2 vittorie di Hamilton, 1 di Nico Rosberg e 1 di Valtteri Bottas l’anno scorso, che proprio qui suonò la sua prima sinfonia in F1.

Il venerdì del Gran Premio di Russia sarà trasmesso, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), per cui anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire gli eventi su smartphone, pc o tablet. OASport, come ogni altro appuntamento del Mondiale di Formula Uno, proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un istante dello spettacolo della weekend di Sochi.

PROGRAMMA COMPLETO GP RUSSIA 2018

Venerdì 28 settembre

ore 10.00-11.30 Prove libere 1 – Diretta Skysport1 e SkySportF1

ore 14.00-15.30 Prove libere 2 – Diretta SkySport1 e SkySportF1

Repliche FP2: su SkySportF1 ore 21.00 e 00.00













