F1, GP Russia 2018: prove libere 3. Hamilton e Bottas fanno il vuoto, Vettel e Raikkonen costretti ad inseguire

Lewis Hamilton (Mercedes) domina anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno e mette in chiaro che non ha la minima intenzione di rallentare e vuole, quindi, chiudere i conti a livello di titolo iridato nel più breve tempo possibile. L’inglese piazza uno strepitoso 1:33.067, mettendo in mostra una W09 quasi perfetta, attaccata al terreno e performante come non la si vedeva da tempo. Lo strapotere del team di Brackley è ribadito dalla seconda posizione di Valtteri Bottas che si piazza in seconda posizione a 254 millesimi dal compagno di scuderia.

In terza piazza conclude la sua sessione Sebastian Vettel (Ferrari) che si ferma a sei decimi dalla vetta, ma in un giro nel quale aveva fatto segnare il record nel primo e secondo settore. La SF71H sembra maggiormente nervosa rispetto alla vettura rivale, con le curve ad angolo retto che mettono in difficoltà i piloti e, come se non bastasse, nelle gomme posteriori si è segnalato un po’ di graining. Quarta posizione per Kimi Raikkonen a 21 millesimi dal compagno, mentre in quinta troviamo Max Verstappen (Red Bull) a 870 e in sesta il suo compagno Daniel Ricciardo a 1.327.

Settimo risultato a 1.561 per uno scintillante Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber). Dopo le tante difficoltà di ieri, il monegasco sembra aver trovato il giusto set-up e si candida alla terza fila in qualifica, sfruttando le penalizzazioni delle Red Bull. Ottavo tempo per il francese Esteban Ocon (RP Force India) a 1.742, nono per il danese Kevin Magnussen (Haas) a 1.753, quindi decimo il messicano Sergio Perez (RP Force India) a 1.849.

La FP3 ha confermato, in larga parte, quanto visto ieri. La Mercedes parte come grande favorita per qualifiche e gara, con la concreta possibilità di monopolizzare la prima fila. La Ferrari insegue e ha in mano una vettura tutt’altro che impeccabile. Sebastian Vettel dovrà superarsi per issarsi in prima fila; la pole position sarebbe un risultato davvero clamoroso, ma dopo quanto visto a Singapore, con una terza sessione sconfessata dalle qualifiche, tutto può accadere. Viste le penalizzazioni per le Red Bull, tutto è aperto per la terza fila, con le due Racing Point Force India, Charles Leclerc e le Haas pronte a centrare un risultato storico.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP RUSSIA 2018

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’33″067 2 77 V. Bottas Mercedes 1’33″321 3 05 S. Vettel Ferrari 1’33″667 4 07 K. Raikkonen Ferrari 1’33″688 5 33 M. Verstappen Red Bull 1’33″937 6 03 D. Ricciardo Red Bull 1’34″394 7 16 C. Leclerc Sauber 1’34″628 8 31 E. Ocon Force India 1’34″809 9 20 K. Magnussen Haas 1’34″820 10 11 S. Perez Force India 1’34″916 11 55 C. Sainz Renault 1’34″988 12 10 P. Gasly Toro Rosso 1’35″125 13 08 R. Grosjean Haas 1’35″185 14 27 N. Hulkenberg Renault 1’35″213 15 9 M. Ericsson Sauber 1’35″370 16 28 B. Hartley Toro Rosso 1’36″033 17 35 S. Sirotkin Williams 1’36″071 18 18 L. Stroll Williams 1’36″274

