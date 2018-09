F1, GP Italia Monza 2018: Sebastian Vettel, così fa male! Altro errore in un momento decisivo

Sebastian Vettel, così fa proprio male! Tutti attendavamo con trepidazione il semaforo verde del GP d’Italia 2018 a Monza, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. La prima fila della Ferrari, nelle qualifiche, era stata esaltante e quest’oggi, davanti al pubblico di casa, la voglia di fare doppietta ed accorciare ulteriormente le distanze da Lewis Hamilton e la Mercedes c’era tutta. La macchina era veloce ed i piloti carichi.

Questa domenica brianzola ha riservato ben poche soddisfazioni al Cavallino Rampante invece: il trionfo di Hamilton, il quarto posto di Vettel ed un iride che si allontana sono frutto dell’ennesima occasione persa dalla scuderia di Maranello. Spiace dirlo ma è stato proprio il suo condottiero a non rispettare le promesse. Ancora una volta Seb ha sentito troppo l’importanza del momento finendo per eccedere nel confronto con Lewis alla variante della Roggia. Il contatto e il testacoda hanno deciso così le sorti della corsa e forse anche del Mondiale.

Non il primo episodio della serie. Si pensi all’incidente con Bottas al via del GP di Francia, oppure alla clamorosa uscita di scena in Germania, per non parlare di Baku. Tutte situazioni capitalizzate al 100% dall’alfiere della Mercedes con tre vittorie che rappresentano come e quanto il britannico sia stato costante e meno incline a passaggi a vuoto. E’ evidente che ora il discorso iridato è molto complicato e le 30 lunghezze di ritardo nella graduatoria iridata non sono trascurabili, con sette GP da disputare.

Sebastian, dopo la splendida vittoria di Spa, sembrava essersi messo alle spalle il momento difficile ed invece a Monza si è tornati ai dubbi e ai punti interrogativi sul suo conto. I detrattori avranno ulteriori argomenti e oggettivamente diventa anche difficile dare loro torto. A partire dal round di Singapore si proverà ad aprire un nuovo capitolo ma, stavolta, sarà davvero dura.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI