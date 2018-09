F1, GP Italia 2018: il gioco di squadra Mercedes. Bottas scudiero perfetto. Al contrario la Ferrari…

Che lezione! Lewis Hamilton e Mercedes trionfano nella gara più in trasferta che ci sia. A Monza, davanti al pubblico ferrarista, il britannico e la sua W09 mettono in fila tutti nel 14° round del Mondiale 2018 di Formula Uno, ottenendo un successo significativo frutto di grande determinazione, strategia e voglia di vincere.

Fin dallo scatto al via Lewis Hamilton si è messo in scia alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel, con la ferma intenzione di inserirsi ed approfittare di ogni incertezza. Un proposito subito trasferito alla pista visto il sorpasso ai danni di Seb alla variante della Roggia e la condotta ai limiti della perfezione nella gestione degli pneumatici. Una vittoria meritata contro una SF71H, dal punto di vista prestazionale superiore. Lewis, infatti, ci ha messo del suo per portarsi a casa il quinto successo in carriera in Brianza, uguagliando un certo Michael Schumacher.

Vero è che anche la tattica adottata dalle Frecce d’Argento è stata premiante. Il gioco di squadra tra Valtteri Bottas e Lewis ha ricordato per certi versi quanto avveniva tra Schumacher e Barrichello ai tempi della Rossa vincente anche se un pilota così sacrificato nei confronti di un altro forse va anche al di là. Un contesto particolare che il finlandese ha accettato e di cui il britannico si è servito.

La grande usura degli pneumatici della monoposto di Raikkonen, in lizza per il successo finale, è stata determinata da quei giri dietro al Valtteri “stopper”. Pertanto il primo ed il terzo posto conclusivo hanno il marchio chiaro di un qualcosa di stabilito a tavolino e che invece a Maranello non si è visto. Anche questo nell’economia di questo campionato ha sorriso al team di Brackley.













