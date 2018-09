F1, GP Italia Monza 2018: oggi la gara. Orario e come vederla in tv su RAI e Sky

Signore e signori, eccoci, siamo arrivati al Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. L’attesa si è conclusa e la supersfida tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sarà finalmente in scena sul circuito di Monza. Un palcoscenico unico ed impareggiabile per l’ennesimo duello tra questi due grandi campioni che, tuttavia, dovranno inseguire il poleman di ieri, Kimi Raikkonen, autore di un giro sensazionale sulla pista brianzola.

Ci attendiamo grande spettacolo dalla gara di Monza, con una prima fila tutta Ferrari che mancava da ben 18 anni e che fa sognare i 100.000 tifosi attesi sulle tribune. Di seguito, quindi, proponiamo il programma dettagliato della domenica del GP d’Italia 2018, 14esima tappa del Mondiale di Formula 1. L’evento sarà trasmesso, come sempre, in diretta tv su Sky (tramite SkySport F1 canale 207 e SkySport1 canale 201) e, ovviamente, anche in diretta streaming su Sky Go. Per l’occasione la gara sarà visibile anche IN CHIARO SULLA RAI (su Rai1) e su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

Come ogni appuntamento del Mondiale, è prevista la DIRETTA LIVE testuale di OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo di Monza.

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2018

Domenica 2 settembre

ore 15.10 Gara – Diretta SkySport1, SkySportF1, TV8 e RAI1 HD

Repliche:

00.30 su SkySport1

ore 18.00, 23.00, 01.00 e 03.00 su SkySportF1

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI