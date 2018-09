F1, GP Italia Monza 2018: l’orario della gara di domani e come vederla in tv

Domenica 2 settembre si disputerà il GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1 che come da tradizione si correrà sullo storico tracciato di Monza. Sul circuito brianzolo andrà in scena una gara fondamentale per il prosieguo della stagione: la corsa verso il titolo iridato entrerà nel vivo, non sono più ammessi errori, la lotta tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton si fa più intensa che mai. Il tedesco della Ferrari, reduce dal successo di Spa, punta al successo per recuperare ancora terreno nei confronti del britannico della Mercedes che invece va a caccia di un nuovo allungo.

Si preannuncia grande spettacolo con l’incertezza delle condizioni meteo, la pioggia è stata grande protagonista in questo weekend brianzolo e chissà che non faccia nuovamente capolino per disturbare la gara. Diranno la loro anche le seconde guide Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, da non sottovalutare le Red Bull e altri possibili outsider che potrebbero beneficiare di determinate condizioni meteo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Sono state riportate anche tutte le indicazioni per seguire la gara di Monza in diretta tv e streaming.

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

15.10 GP Italia 2018 – Gara

GP ITALIA 2018: COME VEDERE LA GARA DI MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP d’Italia 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

La gara di Monza sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e su Rai Uno.

Per quanto riguarda lo streaming: diretta su Sky Go, su Rai Play e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













