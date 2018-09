Lewis Hamilton, GP Italia Monza 2018: “Ferrari più veloce. Siamo qui per lottare e dare il 100%”

Non è bastato andare oltre il limite a Lewis Hamilton (Mercedes) per battere le Ferrari nelle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno.

Il britannico ci ha provato in tutti i modi, portandosi in vetta nella Q3 prima dell’ultimo tentativo. Le Rosse hanno fatto meglio nel loro ultimo colpo e hanno monopolizzato la scena con Kimi Raikkonen (primo) e Sebastian Vettel (secondo). Un Lewis che però fa buon viso a cattivo gioco date le circostanze: “E’ stata una qualifica fantastica. Sapevamo che loro erano più veloci e ho cercato di tirar fuori il 100% dalla monoposto. Il mio ultimo giro non è stato perfetto però siamo qui per lottare. Dover battagliare qui contro una Ferrari così prestazionale? Lo sto già facendo da un po’ per cui non è cambiato molto rispetto agli altri round. Stiamo spingendo per essere i migliori e questo alimenta un confronto molto stimolante“.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

