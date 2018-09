F1, GP Italia Monza 2018: il ruolo chiave di Kimi Raikkonen in gara. Si metterà al servizio di Sebastian Vettel?

Kimi Raikkonen ha fatto saltare il banco e ha conquistato un’incredibile pole position per il GP d’Italia 2018: il finlandese ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e domani scatterà dalla prima piazzola a 15 mesi di distanza dall’ultima volta. Un numero d’antologia per il pilota della Ferrari che ha stupito tutti e ha scatenato i suoi innumerevoli tifosi, facendo esplodere il pubblico assiepato sugli spalti del tracciato di Monza: il Campione del Mondo 2007 ha ruggito da vero fuoriclasse e il suo guizzo gli varrà verosimilmente la riconferma con il Cavallino Rampante anche perché lo scandinavo sta attraversando un eccellente momento di forma (cinque podi nelle ultime sei gare).

La domanda ora a Maranello è molto chiara: quale strategia adottare in gara? Raikkonen sarà infatti affiancato in prima fila da Sebastian Vettel, in piena lotta per il Mondiale con Lewis Hamilton (il britannico ha strappato la terza piazza sulla griglia): il tedesco avrebbe bisogno di un fido scudiero per provare a scappare via fin da subito e cercare di guadagnare terreno sull’uomo della Mercedes, al momento in testa alla classifica generale con 17 punti di vantaggio proprio sul teutonico che è però reduce dal trionfo di Spa giunto al termine di un confronto dominato con il grande rivale.

Kimi ricoprirà un ruolo chiave nella gara di domani. La sua partenza al palo sarà fondamentale, il team dovrà convincerlo a sacrificarsi per il bene della squadra senza cercare la gloria personale e quella vittoria che manca addirittura dal GP di Australia 2013 (guidava la Lotus, l’ultimo sigillo con la Rossa risale addirittura al 2009 in occasione del GP del Belgio). Serve una copertura ferrea in aiuto a Vettel, dovrà cercare di marcare al meglio Hamilton perché a Monza ci sono in palio punti davvero troppo importanti nella corsa verso il titolo iridato: sul circuito brianzolo potrebbe davvero decidersi una fetta di questo campionato, Raikkonen ha risposto presente conquistando una pole position meravigliosa in una prima fila tutta Ferrari e ora la scuderia non dovrà sprecare questo doppio vantaggio cruciale.

Svolgere al meglio il ruolo che la squadra gli assegnerà potrebbe davvero consegnare definitivamente il rinnovo di contratto al quasi 39enne, da Monza passano una nuova stagione in Ferrari per Raikkonen e parte delle chance iridate di Vettel. La Rossa dovrà dimostrarsi squadra vera, provando a guadagnare più punti possibili su Hamilton.