F1, Giancarlo Minardi tuona: “Vergognoso che Alonso debba emigrare verso nuovi lidi”

Ci sono dei legami che non finiscono dentro le pit lane dei circuiti. Quello tra Giancarlo Minardi e Fernando Alonso è uno di questi: il creatore dell’omonima scuderia di Faenza, nonché scopritore del grande talento del due volte campione del mondo spagnolo, dopo Singapore non ha più potuto rimanere in silenzio e ha definito vergognoso il fatto che Alonso debba uscire dal Circus.

Per effettuare una dichiarazione del genere, Minardi è partito da lontano, citando una ben precisa situazione verificatasi nel GP di Singapore: “La corsa però ha messo in evidenza un problema non di poco conto legato alle prestazioni di queste gomme e sarebbe bello avere una spiegazione da parte della Pirelli. Trovo inammissibile avere tempi sul giro in gara più lenti di 6-7 secondi rispetto alla qualifica. Si è corso a ritmo di una gara endurance col miglior crono segnato addirittura da Fernando Alonso. Mi piacerebbe ricevere alcune delucidazioni“.

E qui arriva l’affondo: “Lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento nonostante una McLaren non all’altezza ed è vergognoso che un campione del suo calibro sia stato costretto ad emigrare verso nuovi lidi“.

Quei nuovi lidi sono le gare americane, in particolare delle IndyCar Series.

In favore di Alonso, in passato, si era inoltre espressa la voce di Gil de Ferran, ex grande campione delle gare di Champ Car (l’antesignana delle IndyCar Series, che soppiantò la Formula Cart in cui volava Alex Zanardi). L’oggi direttore sportivo della McLaren aveva parlato, pochi giorni fa, in un’intervista a Marca, di un Alonso pilota incredibile, che stava addirittura ancora migliorando. Non ha esitato a definirlo tra i migliori piloti del motorsport in generale, non soltanto della F1.













