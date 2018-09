Europa League 2019, Dudelange-Milan 0-1: Gonzalo Higuain decisivo, lussemburghesi coriacei

Il Milan soffre più del previsto contro i campioni del Lusseburgo del Dudelange, esordienti in Europa League, nel primo match del gruppo F della competizione continentale. Gli uomini di Rino Gattuso prevalgono grazie ad una rete di Gonzalo Higuain, che così bissa la marcatura del match di Cagliari, consentendo ai rossoneri di imporsi contro i lussemburghesi al termini di un confronto tirato e nel quale i padroni di casa hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, nonostante i diversi valori tecnici. Compagine milanese in vetta al raggruppamento visto il pareggio (0-0) tra Olympiacos e Betis.

Gattuso vara un corposo turnover e gli unici elementi abituali sono Higuain al centro dell’attacco e Romagnoli in difesa, per il resto fanno il loro esordio dal 1′ Caldara, Castillejo e Reina. Il Milan parte al piccolo trotto e fatica a trovare i ritmi giusti. Il trio di centrocampo formato da Mauro, Bertolacci e Bakayoko non è sufficientemente intenso e i ragazzi di Dino Toppmoller sono abili a chiudere tutte le linee di passaggio. Si vede decisamente poco nella prima frazione, ad eccezione di un colpo di testa perentorio del citato Caldara che però non inquadra lo specchio della porta avversaria.

Nel secondo tempo va in scena la sfida tra Higuain e il portiere Frising, letteralmente miracoloso nei primi minuti della ripresa sul tiro a colpo sicuro dell’argentino da breve distanza. Il Pipita, però, si riscatta al 59′ quando, dopo un assist di Castillejo dalla destra, appoggia di giustezza, superando l’estremo difensore avversario. La compagine di Gattuso va vicina al raddoppio con Borini ottimamente imbeccato dall’esterno spagnolo, in evidenza nella seconda frazione, cogliendo anche il palo. Rossoneri vicini alla seconda marcatura ancora con Higuain ed è il solito Frising a salvare il risultato con un intervento spettacolare. Ultimi minuti di tensione ma alla fine i tre punti in casa milanista arrivano.













Foto: cristiano barni / shutterstock.com