Equitazione, Mondiali 2018: Sara Morganti si tinge d’oro! La prima medaglia azzurra arriva dal paradressage

L’Italia si tinge d’oro a Tryon, negli USA, e conquista la prima medaglia ai Mondiali 2018 di equitazione.

Sara Morganti ha acciuffato una splendida medaglia d’oro nel paradressage in sella a Royal Delight nell’individual test del Grado I col punteggio di 74,750%, lasciando alle sue spalle Laurentia Yen-Yi Tan, atleta di Singapore, che ha ottenuto l’argento in sella a Fuerst Sherlock (73,750%), mentre il bronzo è andato alla tedesca Elke Philipp su Fuerst Sinclair (73,143%).

L‘azzurra è stata la penultima a scendere in pista e la sua prova superba ha sconvolto totalmente le gerarchie, poriettandola verso il gradino più alto del podio.

Nell’individual test Grado III, l’oro è andato all’olandese Rixt van der Horst, che ha concluso in 73,735% in sella a Findsley, mentre l’argento è andato alla britannica Natasha Baker su Mount St John Diva Dannebrog (72,471%) e il bronzo è finito sul collo della statunitense Rebecca Hart su El Corona Texel (72,235%), nella gara in cui l’italiana Francesca Salvadé ha concluso all’11° posto in sella a Muggel.

Quarto posto, infine, per l’Italia del volteggio, che con Silvia Stopazzini, Anna Cavallaro e il team CIM ha sfiorato il podio con una prova superba, valsa 25.065 punti, non sufficienti per restare davanti alla Germania (Kristina Boe, Jannik Heiland, team Norka des VV Koeln-Duennwald), oro con 26.502 punti, alla Svizzera (Nadja Buttiker, Lukas Heppler, team Sui Luetisburg), argento con 25.833 punti, e all’Austria (Katharina Luschin, Lisa Wild, team RC Wildegg), bronzo con 25.371 punti.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Grasso / FISE