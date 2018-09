Equitazione, Mondiali 2018: programma, orari e tv di venerdì 21 settembre. Tutti gli azzurri in gara

L’Italia sogna con Lorenzo De Luca nella terzultima giornata dei Mondiali 2018 di equitazione a Tryon (USA). Oggi, venerdì 21 settembre, andrà in scena la finale della gara a squadre di salto ostacoli, che non vedrà la partecipazione dell’Italia, la cui prova corale negli Stati Uniti è stata decisamente al di sotto delle attese, complice anche l’infortunio rimediato da Chalou, il destriero di Emanuele Gaudiano.

Se la squadra è costretta per ora a rinunciare alla qualificazione anticipata per Tokyo 2020, Lorenzo De Luca invece è attualmente in testa alla gara individuale e in sella al suo Irenice Horta proverà a confermarsi al comando anche nel secondo round per accedere alla finale e garantirsi un ruolo da protagonista nell’ultimo atto di domenica 23 settembre.

Ma l’Italia entrerà in scena anche nel paradressage a squadre, a cui prenderà parte il team composto da Federico Lunghi, Sara Morganti, Francesca Salvadè e Maurilio Vaccaro, che sembra godere di buone chance da medaglia.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su FEI TV e daranno visibili mediante abbonamento ad hoc al costo di 17.99 euro oppure attraverso un abbonamento annuale al costo di 64.99 euro.

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 21 settembre

Ore 15.00-22.00: Para-Dressage a squadre (finale)

Ore 17.00-22.45: Driving individuale e a squadre – Dressage

Ore 19.30-22.45: Salto Ostacoli a squadre (finale)

ITALIANI IN GARA

Para dressage: Federico Lunghi, Sara Morganti, Francesca Salvadè e Maurilio Vaccaro

Salto ostacoli: Lorenzo De Luca













