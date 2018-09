Equitazione, Mondiali 2018: medaglie e pass olimpici in palio nella prova a squadre del dressage. Germania già nettamente avanti, Svezia e USA all’inseguimento

Non solo le medaglie, ma anche e soprattutto la chance di qualificarsi in anticipo per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La finale della gara a squadre del dressage ai Mondiali 2018 di equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA), rappresenta il primo momento clou di una competizione entrata ormai nel vivo.

Dopo la prima giornata di gare, con la metà dei binomi scesi in pista, emerge in maniera netta la supremazia della Germania, già al comando della classifica grazie alle prestazioni splendide di Jessica von Bredow-Werndl su TSF Dalera BB (76.677) e Dorothee Schneider su Sammy Davis Jr (75.062), che hanno scavato un solco di oltre un punto rispetto alla Svezia, seconda in classifica grazie alla splendida prova di Juliette Ramel su Buriel KH (75.248), che ha fatto decisamente meglio rispetto alla connazionale Tinne Vilhelmson Silvfen su Don Auriello (73.106).

Terzo posto momentaneo per gli USA, che davanti al proprio pubblico si sono esaltati con Adrienne Lyle, splendida in sella a Salvino (74.860), mentre Gran Bretagna (74.581), Olanda (73.509) e Spagna (72.919) hanno acquisito un buon margine rispetto alle rivali e sembrano ormai al sicuro nelle prime sei posizioni, che assegnano i pass olimpici.

Nella giornata odierna, però, la Germania potrebbe allungare ancora con l’ingresso in gara dei due fenomeni Sonke Rothenberger e Isabell Werth, ma anche la Svezia proverà a calare l’asso con Patrik Kittel, mentre gli USA si giocheranno la carta Laura Graves per resistere al tentativo di rimonta della Gran Bretagna, che schiererà la bi-campionessa in carica Charlotte Dujardin e il solidissimo Carl Hester per insidiare le rivali per il podio.

L’Italia, invece, è fuori dalla prova a squadre, ma potrà far leva su Riccardo Sanavio, che in sella a Glock’s Federleicht è intenzionato a far bella mostra di sé e a togliersi qualche soddisfazione a Tryon per proiettarsi con fiducia verso il prossimo futuro.







Foto: FEI