Equitazione, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia nel salto ostacoli. Grave assenza per Alberto Zorzi

Duccio Bartalucci, selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli, ha reso noti i convocati che prenderanno parte alla prova a squadre dei Mondiali 2018 di equitazione a Tryon (Stati Uniti, North Carolina). Si tratterà di un evento fondamentale in ottica Tokyo 2020: le prime sei classificate staccheranno infatti il pass per le Olimpiadi.

A rappresentare il Bel Paese saranno Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano, con Bruno Chimirri riserva. Da registrare il forfait pesantissimo di Alberto Zorzi a causa dell’infortunio della sua cavalla Fair Light.

Bartalucci resta comunque ottimista dopo una stagione che ha confermato l’Italia ai vertici internazionali: “I cavalieri sanno già chi andrà e chi resta a disposizione fino all’ultimo. Ho avuto un bellissimo confronto al termine di Dublino e ho trovato un gruppo fantastico, con una disponibilità e un’affezione nei confronti della rappresentativa nazionale incredibile. Se non ci saranno altri inconvenienti dovremmo scenderemo in campo con l’aviere capo Luca Marziani (Tokyo du Soleil), aviere scelto Lorenzo De Luca (al momento tre cavalli disponibili: Ensor de Litrange, Ironice Horta e Halifax vh Kluizebos), carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Chalou), Piergiorgio Bucci (Diesel GP du Bois Madame) e, al momento indicato come quinto componente, appuntato scelto Bruno Chimirri (Tower Mouche). L’aviere scelto Giulia Martinengo su Verdine Sz resta a disposizione fino alla data delle iscrizioni definitive. Vedrò tutti questi cavalieri a Roma al Longines Global Champions Tour. Purtroppo non potremo contare sul caporal maggiore Alberto Zorzi, per la sopraggiunta indisponibilità di Fair Light Van t Heike, che aveva manifestato un grande stato di forma nei GP di Berlino e Valkenswaard disputati a cavallo tra fine luglio e inizio di agosto. Quest’anno, quando ci siamo presentati con le nostre migliori squadre, abbiamo fatto molto bene. A Tryon proveremo ad attaccare la gara, cercando di fare il meglio, ma so che posso contare su un gruppo di cavalli e cavalieri molto forti“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco, LivePhotoShop