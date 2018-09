Equitazione, Mondiali 2018: Gran Bretagna in tripudio, doppio oro nel completo! Italia dodicesima, pass olimpico rimandato

La Gran Bretagna fa man bassa nel completo e porta a casa due medaglie d’oro ai Mondiali 2018 di equitazione a Tryon (USA). Rosalind Carter ha conquistato la vittoria nella prova individuale al termine di una prestazione sublime nel salto ostacoli. La britannica ha realizzato un fantastico percorso netto in sella ad Allstar B nella prova conclusiva, chiudendo la competizione con 24.6 punti negativi e cingendosi il collo con la medaglia d’oro.

Un successo storico per la Carter, indicata alla vigilia come possibile outsider ma accreditata di poche chance di salire sul gradino più alto del podio. A fare la differenza, nel suo caso, sono state le prestazioni impeccabili nel cross country e nel salto ostacoli, che hanno consentito alla britannica di scavalcare la tedesca Ingrid Klimke, la quale ha vanificato tutto nell’ultima prova su SAP Hale Bob OLD, commettendo un errore lungo il percorso e incassando le 4 penalità che la hanno relegata al terzo posto con 27.3 pn, dietro anche alla sorprendente irlandese Padraig McCarthy, argento in sella a Mr Chunky con 27.2 pn.

Fuori dal podio, invece, l’australiano Andrew Hoy con Vassily de Lassos (29.8 pn) e l’irlandese Sarah Ennis con Horseware Stellor Rebound (30.3 pn), mentre gli italiani sono rimasti decisamente indietro. La migliore tra gli azzurri è stata Arianna Schivo, che ha concluso al 31° posto in sella a Quefira de l’Ormeau con 45.2 pn, approfittando di una prova perfetta nel salto ostacoli per recuperare diverse posizioni. Bella anche la rimonta di Pietro Roman (54.0 pn), 37° in sella a Barraduff, ma con la consapevolezza di aver vanificato tutto con una prestazione non eccelsa nel barrage, mentre Pietro Sandei si è piazzato al 52° posto su Rubis de Prere (65.1 pn) e Stefano Brecciaroli (79.0 pn) ha chiuso al 62° posto su Byrnesgrove First Diamond.

La prestazione collettiva poco brillante degli azzurri ha relegato l’Italia al 12° posto nella prova a squadre, escludendola dalle migliori 6 che hanno portato a casa il pass olimpico per Tokyo 2020. Ben diversa la soddisfazione della Gran Bretagna, che ha conquistato un fantastico oro al termine di un duello entusiasmante con l’Irlanda. I britannici Rosalind Carter, Gemma Tattersall, Piggy French e Tom McEwen hanno totalizzato 88.8 punti negativi, staccando gli irlandesi Sam Watson, Cathal Daniels, Padraig McCharty e Sarah Ennis, che hanno collezionato 93.0 punti negativi. Terzo posto per la Francia (99.8 pn), che ha coronato la stagione finora eccellente con una medaglia, grazie alla prova di Maxime Livio, Doantien Schauly Adj, Thibaut Vallette Lt Col e Sidney Dufresne. A Tokyo andranno anche la Germania, l’Australia e la Nuova Zelanda, mentre il Giappone ha mostrato ottime potenzialità, chiudendo al quarto posto con 113.9 pn.













Foto: FISE