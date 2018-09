Equitazione, Mondiali 2018: Germania già esplosiva nel dressage, Italia sesta nel reining. Cancellata la prima prova dell’endurance

Il dressage è già una questione praticamente tutta tedesca. La prima giornata dei Mondiali 2018 di equitazione a Tryon (USA) ha evidenziato la netta supremazia della Germania nella prova individuale e in quella a squadre, che oggi assegnerà le medaglie e i pass olimpici. La migliore prestazione reca il marchio della tedesca Jessica von Bredow-Werndl, che ha subito tenuto fede al suo ruolo di outsider per il podio, conquistando un punteggio di 76.677 nella prima sessione di gare in sella a TSF Dalera BB, in attesa dell’ingresso in pista delle connazionali Isabell Werth e Sonke Rothenberger, favorite per la conquista della medaglia d’oro. Bella anche la prova di Dorothee Schneider, attualmente terza con 75.062 punti in sella a Sammy Davis Jr.

A separare le due tedesche ci ha pensato la svedese Juliette Ramel, spettacolare con Buriel KH in 75.248 punti. Ma occorrerà una prestazione sublime di Therese Nilshagen e Patrik Kittel oggi per resistere sul podio e respingere l’assalto degli USA, attualmente terzi in classifica grazie alla splendida Adrienne Lyle su Salvino (74.860) e pronti a schierare Laura Graves per esaltare il pubblico di casa e puntare al massimo traguardo. Da tenere d’occhio è anche la Gran Bretagna, che ha tratto il meglio dalla prova di Spencer Wilton, attualmente quinto con 75.581 punti in sella a Super Nova II, e che attende l’ingresso in pista di Carl Hester e soprattutto della bi-campionessa in carica Charlotte Dujardin, pronta a recitare ancora un ruolo da protagonista dopo i due ori conquistati nel 2014, a cui hanno fatto seguito i problemi fisici che hanno condizionato la sua recente carriera. Non è andata bene, invece, a Pierluigi Sangiorgi, soltanto 35° in sella a Gelo Delle Schiave con 63.292 punti, in attesa della prova di Riccardo Sanavio, in gara oggi con Glock’s Federleicht.

Nel reining, intanto, una splendida Italia ha concluso al sesto posto la prova a squadre dopo aver cullato a lungo il sogno di conquistare una medaglia iridata. Pierluigi Chioldo, Manuel Cortesi (attualmente 12° nell’individuale), Gennaro Lendi e Marco Midili hanno ottenuto 659.5 punti nella gara che ha visto trionfare gli USA, d’oro con 681.0 punti, un dominio assoluto davanti al proprio pubblico, che ha festeggiato la vittoria nella prima gara della competizione. Sul podio sono saliti anche il Belgio, secondo con 671.5 punti, e la Germania, terza con 666.5 punti, appena mezzo punto in più dell’Austria, che si è piazzata al quarto posto con 666.0 punti davanti al Brasile, quinto con 664.5 punti.

E’ stata cancellata, infine, la prima prova dell’endurance, a causa del calore eccessivo e dell’umidità che hanno indotto gli organizzatori a limitare l’intera competizione all’odierna finale, a cui parteciperanno anche gli italiani Melissa Bisoffi, Perrine Campanini, Daniele Serioli, Matteo Tamborini e Carolina Tavassoli Asli.







Foto: FISE