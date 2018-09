Equitazione, Longines Roma 2018: tutti gli azzurri in gara. Alberto Zorzi a caccia del primato, Lorenzo De Luca punta al bis capitolino

Otto alfieri italiani nella Capitale. La pattuglia azzurra sarà decisamente folta in occasione della tappa di Roma, valida per il Longines Global Champions Tour 2018. Un appuntamento di rilievo per il salto ostacoli, ultima gara di prestigio prima di tuffarsi nel clima dei World Equestrian Games 2018 di Tryon, negli USA.

L’Italia farà leva sui suoi uomini migliori per esaltare il pubblico di casa, ancora in estasi per la vittoria di Lorenzo De Luca e del team azzurro in occasione del Piazza di Siena 2018. Allo Stadio dei Marmi del Foro Italico potrebbe essere proprio De Luca a prendersi a scena con il suo destriero Halifax van het Kluzebos e con Cynar VA, provando a conquistare un’accoppiata che assumerebbe contorni epici.

Ma il rappresentante del tricolore che più di ogni altro ambisce a vincere è Alberto Zorzi, che nel LGCT 2018 ha già conquistato un successo a Berlino e quattro podi e che occupa attualmente la terza posizione in classifica generale dietro al britannico Ben Maher e all’olandese Harrie Smolders. Zorzi dovrà fare a meno di Fair Light van T Heike, il suo miglior destriero, attualmente indisponibile, ma proverà a fare la differenza in sella a Danique e Contanga 3 e ad accorciare le distanze dalla vetta della generale.

Ambizioni importanti, inoltre, appartengono anche a Luca Marziani, che con Tokyo du Soleil ha commesso un solo errore includendo tutte le tappe della Coppa delle Nazioni 2018 e che fa della continuità il suo punto di forza. In crescita esponenziale è anche Emanuele Gaudiano, tornato ai fasti del passato con Caspar 232 e Carlotta 232 e possibile outsider del Grand Prix di Roma, che andrà in scena sabato 8 settembre alle ore 16.00.

Come lui anche Bruno Chimirri dispone di mezzi tecnici per puntare in alto con Tower Mouche, mentre Giulia Martinengo Marquet, campionessa italiana in carica, proverà a far valere le sue qualità con Princy e Verdine SZ. Potrebbero giocarsi la carta della sorpresa, infine, Gianni Govoni con Antonio e Quirama II Palazzetto ed Emilio Bicocchi con Call Me e Faliane W, che cercheranno di prendersi la scena fronteggiando un parterre de rois che a Roma andrà a caccia della vittoria per dare linfa al percorso verso Tryon, dove saranno in palio anche i primi pass olimpici.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco / LivePhotoSport