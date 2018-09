Dudelange-Milan, stasera i rossoneri in Europa League. Programma, orario d’inizio e tv: c’è la diretta in chiaro su TV8

Oggi giovedì 20 settembre (ore 21.00) il Milan farà il proprio esordio nell’Europa League 2018-2019. I rossoneri debutteranno nella seconda competizione continentale contro il Dudelange, modesta formazione del Lussemburgo che è alla sua prima presenza in assoluto in Europa. I ragazzi di Rino Gattuso non dovrebbero avere particolari problemi a portare a casa i tre punti dallo Stadio Josy Barthel, l’impianto della Nazionale che comunque può ospitare solo 8000 persone.

Il Milan, reduce dal pareggio in campionato contro il Cagliari, non vuole fare nessuno sconto e va a caccia di una comoda vittoria per puntare alla qualificazione ai sedicesimi di finale. Dudelange-Milan, match valido per l’Europa League 2018-2019, sarà trasmesso in direta tv gratis e in chiaro su TV8: tutti i tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale potranno così gustarsi comodamente l’incontro che sarà comunque visibile anche su Sky Go.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Dudelange-Milan, match valido per l’Europa League 2018-2019. L’incontro sarà anche in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE:

21.00 Dudelange-Milan

DUDELANGE-MILAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e in diretta tv su Sky.

Diretta streaming sul sito di TV8 e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: fabrizio andrea bertani shutterstock