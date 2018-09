Ciclocross, Coppa del Mondo 2018-2019: a Waterloo inizia la nuova stagione. Duello tra van der Poel e van Aert, Lechner e Arzuffi le carte azzurre

Domenica 23 settembre prende il via la stagione 2018-2019 della Coppa del Mondo di ciclocross. Ad aprire i battenti della nuova edizione il circuito di Waterloo (Stati Uniti), dove l’anno scorso Mathieu van der Poel ha confermato la propria leadership. Nella tappa nordamericana si disputeranno le gare élite maschile e femminile, oltre alla prova Under23 donne, tutte a partire dal primo pomeriggio (in Italia sarà sera).

Dopo aver sfiorato il titolo europeo su strada (beffato dal nostro Matteo Trentin in volata), il 23enne olandese torna in scena su un terreno in cui si trova particolarmente a proprio agio, nel quale la scorsa stagione è riuscito a contrastare tre anni di dominio belga, di cui gli ultimi due titoli vinti dal campione del Mondo in carica Wout van Aert, anche lui sul podio a Glasgow nella prova in linea. Proprio i due citati restano i principali favoriti non solo per il successo di tappa, ma anche per il trionfo generale. L’unico italiano in grado di competere per un posto nella top10 è Gioele Bertolini, ottimo sesto ai Mondiali dello scorso febbraio, in costante crescita.

Tra le donne Sanne Cant (Belgio) è pronta a conquistare l’ambito premio per la quarta volta su cinque edizioni con la maglia arcobaleno sulle spalle. Nella prima prova di Coppa del Mondo tuttavia dovrà fare i conti con le padrone di casa Katherine Compton (vice-campionessa iridata) e Kaitlin Keough (seconda in CdM 2017-2018). Il tricolore promette bene dopo la doppietta ottenuta la scorsa settimana in occasione della prima prova del “Brico Cross”, con Eva Lechner prima al traguardo davanti alla connazionale Alice Maria Arzuffi. Un successo di buon auspicio per la 33enne altoatesina, in corsa per il difficile obiettivo di difendere il terzo posto in classifica della passata stagione; l’atleta classe 1994 invece potrebbe già sorprendere nel fine settimana in terra statunitense.













Foto: Twitter UCI