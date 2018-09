Ciclismo, Trofeo Matteotti 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi (domenica 23 settembre) si svolgerà il Trofeo Matteotti. La 71ma edizione della classica abruzzese sarà l’ultimo test prima dei Mondiali di Innsbruck e per questo avrà ancora maggiore importanza soprattutto per gli azzurri con Davide Formolo e Giovanni Visconti che proveranno a convincere il ct Davide Cassani. Al via troveremo anche Domenico Pozzovivo e il colombiano Nairo Quintana. Il percorso sarà di 195 km su un circuito cittadino con partenza e arrivo in Piazza Duca degli Abruzzi a Pescara.

La partenza della corsa è fissata alle 11.15, mentre l’arrivo è previsto tra le 15.55 e le 16.25, in base alla media oraria. Non ci sarà la diretta tv, ma RaiSport offrirà una sintesi alle 19.10. Di seguito il programma completo.

Trofeo Matteotti 2018

Domenica 23 settembre

Pescara-Pescara 195 km

Partenza: 11.15

Arrivo previsto: 15.55-16.25 circa

Foto: David MG Shutterstock.com