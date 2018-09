Ciclismo su pista: sabato 15 settembre cominciano i lavori per la costruzione del Velodromo di Spresiano

Sabato 15 settembre, alle ore 11.30 del mattino, inizieranno ufficialmente i lavori per la costruzione del nuovo Velodromo di Spresiano, in provincia di Treviso. Per l’occasione saranno presenti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con

delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente della Federciclismo Renato Di Rocco e quello del Credito Sportivo italiano Andrea Abodi. Inoltre non mancherà Massimo Pessina, il Presidente delle Pessina Costruzioni, l’azienda che si occuperà dei lavori di costruzione e che gestirà l’impianto per i prossimi 50 anni.

Il nuovo impianto veneto diventerà il più grande velodromo coperto in Italia, con la possibilità di contenere fino a 6.000 spettatori. Il nuovo impianto avrà caratteristiche di categoria 1, secondo la normativa UCI, perciò potrà ospitare manifestazioni di primo livello come Campionati del Mondo e Olimpiadi. I lavori dovrebbero concludersi ad inizio 2020, appena in tempo per permettere alla nazionale italiana di ciclismo su pista di preparare al meglio i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che si disputeranno dal 24 luglio al 9 agosto 2020.













Foto: Twitter UCI Track Cycling