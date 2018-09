Ciclismo su pista, Kristina Vogel shock: “Non posso più camminare”. La Campionessa Olimpica non si è ripresa dall’incidente

Kristina Vogel non potrà più camminare. Questo è il triste annuncio che la Campionessa Olimpica di ciclismo su pista ha rilasciato in un’intervista concessa al quotidiano Der Spiegel. La 27enne tedesca, una stella della velocità che nella sua strepitosa carriera ha vinto 2 ori olimpici (l’ultimo a Rio 2016) e addirittura 11 titoli iridati, è rimasta paralizzata in seguito all’incidente occorso lo scorso 26 giugno: la recisione del midollo spinale all’altezza della settima vertebra toracica l’ha purtroppo resa paraplegica.

Quel giorno la teutonica si stava allenando al Velodromo di Cottbus quando si è scontrata con un altro atleta che era entrato improvvisamente in pista. L’incidente si era subito rivelato molto grave, la Vogel era stata immediatamente portata all’ospedale di Cottbus e successivamente al Trauma Center di Berlino. Purtroppo, però, le condizioni sono rimaste critiche e oggi è arrivata la triste notizia sulla sua impossibilità a tornare a camminare: “Questa è proprio una m…a. Comunque la si voglia dire, non potrò più camminare“.