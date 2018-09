Ciclismo su pista, Campionati Italiani 2018: Francesco Ceci e Miriam Vece campioni nella velocità, Lamon-Scartezzini e Balsamo-Confalonieri nella madison

Seconda ed ultima giornata di gare al velodromo Vigorelli di Milano per i Campionati Italiani di ciclismo su pista. Dopo le gare disputate ieri, oggi si sono assegnati altri cinque titoli, che vanno così a chiudere questa rassegna tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

MADISON – In campo maschile trionfo di Francesco Lamon e Michele Scartezzini, che si impongono su Matteo Donegà e Davide Viganò. Sul terzo gradino del podio salgono Stefano Moro e Attilio Viviani. Al femminile festeggiano Elisa Balsamo e Maria Giulia Confalonieri che conquistano il titolo davanti alle compagne di squadre della Valcar PBM Marta Cavalli e Chiara Consonni. Completa il podio la coppia formata da Simona Frapporti e Tatiana Guderzo.

VELOCITÀ – Arriva il bis per Francesco Ceci, che dopo la vittoria ieri nel Keirin, conquista il titolo anche nella velocità, battendo in finale il cugino Luca, terzo invece Dario Zampieri. Nella gara femminile Miriam Vece si conferma la più forte e dopo il titolo europeo Under 23, fa suo anche quello tricolore superando in finale Elena Bissolati, terza Gloria Manzoni.

OMNIUM JUNIORES – Vittoria di Davide Boscaro, che conquista il titolo imponendosi nello Scratch e nella Tempo race e poi consolidando il primato nella Corsa a punti. Al secondo posto si piazza Tommaso Nencini, fino all’ultimo in lotta per il successo, mentre al terzo si classifica Edoardo Zambanini.

Foto: Fabio Pizzuto