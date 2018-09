Ciclismo, Ranking UCI 2018: il Belgio sorpassa l’Italia nella classifica per Nazioni! Viviani secondo dietro a Sagan, scivolano Nibali e Aru

Scossone annunciato nel ranking UCI in una settimana davvero ricchissima di gare tra Vuelta di Spagna, Giro di Gran Bretagna e classiche in Canada. E purtroppo arrivano pessime notizie per l’Italia che scivola al secondo posto nella classifica per Nazioni: sono infatti usciti i punti della Vuelta 2017 (si era conclusa una settimana prima rispetto a quest’anno), dunque perdiamo i risultati di Vincenzo Nibali e Gianni Moscon, in più Diego Ulissi non è riuscito a difendere la vittoria a Montreal. Il Belgio, grazie alle buone prestazioni di Naesen, Stuyven, Van Avermaet, ha operato il sorpasso: 12780,31 punti contro i 12675,8 del Bel Paese.

L’Italia potrebbe però tornare nuovamente davanti lunedì prossimo visto che subentreranno i risultati della Vuelta 2018, Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi. Terzo posto per la Francia (12036,12) mentre sono distaccatissime Olanda (9883,45), Gran Bretagna (9582,95) e Spagna (9081).

A livello individuale Peter Sagan si conferma in testa (3452) mentre Elia Viviani sale in seconda posizione (3012) visto che Chris Froome ha perso tutti i punti della Vuelta vinta dodici mesi fa: il veneto potrebbe seriamente avvicinarsi a Sagan tra sette giorni e poi lo slovacco dovrà difendere i punti del Mondiale… Terza piazza per il francese Julian Alaphilippe (2993,12). Vincenzo Nibali scivola in 23esima posizione (1501), preceduto da Matteo Trentin (ventesimo con 1563). Di seguito le classifiche e i ranking UCI aggiornati a lunedì 10 settembre.

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP 10):

1. Peter Sagan (Slovacchia) 3452

2. Elia Viviani (Italia) 3012

3. Julian Alaphilippe (Francia) 2993,12

4. Geraint Thomas (Gran Bretagna) 2774,25

5. Alejandro Valverde (Spagna) 2631

6. Tim Wellens (Belgio) 2568

7. Greg Van Avermaet (Belgio) 2554,47

8. Tom Dumoulin (Paesi Bassi) 2417,19

9. Primoz Roglic (Slovenia) 2405

10. Chris Froome (Gran Bretagna) 2311.68

RANKING UCI ITALIANI (TOP 100):

2. Elia Viviani 3012

20. Matteo Trentin 1563

21. Diego Ulissi 1559

23. Vincenzo Nibali 1501

32. Domenico Pozzovivo 1327

34. Sonny Colbrelli 1315,8

36. Andrea Pasqualon 1031

53. Marco Canola 997

57. Gianni Moscon 973,99

65. Giovanni Visconti 895

72. Damiano Caruso 855,14

84. Fabio Aru 743

86. Enrico Gasparotto 740

87. Francesco Gavazzi 736

88. Davide Formolo 730

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP 10):

1. Belgio 12780,31

2. Italia 12575,8

3. Francia 12036,12

4. Olanda 9883,45

5. Gran Bretagna 9582,95

6. Spagna 9081

7. Colombia 8642,66

8. Australia 7091,64

9. Danimarca 6667,86

10. Germania 6266,43