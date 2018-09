Ciclismo, Mondiali 2019: il programma e tutti i percorsi delle prove iridate nello Yorkshire. Circuito adatto ai velocisti resistenti

In attesa della prova in linea iridata di Innsbruck, si inizia a pensare già al 2019. L’UCI ha infatti svelato ieri tutti i percorsi delle prove iridate per quanto riguarda i Mondiali di ciclismo dello Yorkshire: il programma prevede la settimana più importante della stagione da sabato 21 a domenica 29 settembre. Diverse le sedi di partenza, mentre l’arrivo sarà posto sempre in quel di Harrogate. Dodici i titoli assegnati, cambierà però qualcosa nel programma: assenti le cronosquadre, sarà aggiunto il Paraciclismo in linea e la cronosquadre mista per nazioni.

Tutto il programma con i percorsi e le altimetrie

Sabato 21 Settembre – In Linea Paraciclismo (C1): Beverley-Tadcaster-Wetherby-Harrogate – Harrogate

Domenica 22 Settembre – Cronosquadre Mista: Harrogate – Harrogate (28km – due giri)

Lunedì 23 Settembre – Crono Donne Juniores: Harrogate – Harrogate (14km – un giro)

Lunedì 23 Settembre – Crono Uomini Juniores: Harrogate – Harrogate (28km – due giri)

Martedì 24 Settembre – Crono Uomini U23: Ripon – Harrogate (32.5km – Tratto in linea più un giro)

Martedì 24 Settembre – Crono Donne élite: Ripon – Harrogate (32.5km – Tratto in linea più un giro)

Mercoledì 25 Settembre – Crono Uomini élite: Northallerton – Harrogate (54km)

Giovedì 26 Settembre – In Linea Uomini Juniores: Richmond – Harrogate (144.5km – Tratto in linea più tre giri)

Venerdì 27 Settembre – In Linea Donne Junior: Doncaster – Harrogate (91.5km)

Venerdì 27 Settembre – In Linea Uomini U23: Doncaster – Harrogate (192.5km – Tratto in linea più tre giri)

Sabato 28 Settembre – In Linea Donne élite: Bradford – Harrogate (149.5km – Tratto in linea più tre giri)

Domenica 29 Settembre – In Linea Uomini élite: Leeds – Harrogate (284.5km – Tratto in linea più sette giri)

Dovrebbero tornare protagonisti gli uomini da classiche, con i velocisti resistenti che la faranno molto probabilmente da padroni, se non dovessero esserci colpi di mano ad anticipare una volata che in ogni caso sarebbe ristretta. Le difficoltà altimetriche ci sono, ma sono tutt’altro che impossibili rispetto ad Innsbruck 2018. 284,5 chilometri dove le salite più dure si affronteranno nel tratto in linea iniziale Cray (6.6 km, pendenza media 1.3%, pendenza massima 8.9%), Butterbubs (6 km, pendenza media 2.5%, pendenza massima 11.7%) e Grintor Moor (4.4 km, pendenza media 5.3%, pendenza massima 8.8%). Molto meno duro lo strappo nel circuito da ripetere sette volte.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo