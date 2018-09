Ciclismo, Mondiali 2019: il percorso della rassegna iridata nello Yorkshire. Occasione per Elia Viviani?

Dopo la durissima edizione di Innsbruck, il prossimo anno i Mondiali di ciclismo si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna), con un percorso che sarà invece adatto ai velocisti resistenti. Sulla carta lo slovacco Peter Sagan tornerà quindi ad essere uno dei corridori più attesi, mentre in casa Italia potrebbe essere l’occasione giusta per Elia Viviani, che avrà modo di migliorare ulteriormente nella prossima stagione per farsi trovare pronto per la rassegna iridata. Andiamo quindi a scoprire il percorso e l’altimetria dei Mondiali 2019.

Percorso

Partenza da Leeds e arrivo ad Harrogate dopo 284,5 km. I primi 60 km presentano un continuo saliscendi poi inizierà la prima salita di giornata, Cray. Un’ascesa di 6,6 km molto irregolare vista la pendenza media dell’1,3%, ma la massima dell’8,9%. Dopo 94 km si scalerà Buttertubs, salita simile alla precedente con 6 km con una pendenza media del 2,4%, ma una rampa all’11,7%. Al km 120 ci sarà la salita più dura, quella di Grinton Moor, 4,4 km con una pendenza media del 5,3% e massima dell’8,8%.

Seguirà poi un tratto in falsopiano per entrare nel circuito di Harrogate, lungo 14 km e da ripetere sette volte. Sarà un tracciato tecnico con diverse curve ad angolo retto, mentre dal punto di vista altimetrico troveremo un breve strappo non particolarmente duro, ma che farà comunque selezione negli ultimi passaggi. Ultimi chilometri con strada leggermente a favore e sulla carta i corridori si giocheranno il titolo iridato in una volata ristretta.

Altimetria

Foto: Valerio Origo