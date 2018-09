Ciclismo, Mondiali 2018: parla il numero uno della Federciclismo. Renato Di Rocco: “Spirito di squadra, un’arma in più”

A margine della presentazione dei convocati dell’Italia per i Mondiali di ciclismo su strada di Innsbruck e della nuova maglia azzurra, indossata per la prima volta proprio nella rassegna iridata, ha parlato all’ANSA il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, che ha fatto il punto sulla stagione in corso e sulle speranze italiane per le gare austriache.

Così il numero uno del ciclismo italiano: “Ai Mondiali su strada a Innsbruck non sarà facile ripeterci sui livelli espressi fin qui, anche per le caratteristiche dei percorsi. Ma di una cosa siamo sicuri: l’attaccamento alla maglia azzurra dei nostri atleti ci assicura che saremo ancora una volta protagonisti. Lo spirito di squadra sarà la nostra arma in più“.

Di Rocco ha infine sottolineato: “Questa stagione ha confermato il trend di crescita del ciclismo italiano, regalandoci emozioni e soddisfazioni oltre ogni più rosea speranza. Il bottino stagionale della nostra Federazione è di 76 medaglie, superiore alle 73 dello scorso anno. Non c’è bisogno di commenti, solo di un grande ringraziamento per tutti i protagonisti di questa fantastica avventura“.













Foto: Federico Militello

roberto.santangelo@oasport.it