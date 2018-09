Ciclismo, Mondiali 2018 oggi: programma, orari e tv di giovedì 27 settembre. Tutti gli italiani in gara

Oggi, giovedì 27 settembre, andranno in scena le prime prove in linea dei Mondiali di ciclismo su strada 2018. Sul traguardo di Innsbruck (Austria) verranno assegnati i titoli iridati juniores donne e juniores uomini. Le azzurre impegnate nell’ardua impresa di mantenere il titolo iridato nel Bel Paese saranno Camilla Alessio, Vittoria Guazzini, Silvia Magari, Barbara Malcotti, Matilde Vitillo; mentre al maschile scenderanno in strada Filippo Baroncini, Gabriele Benedetti, Samuele Carpene, Alessandro Fancellu, Marco Frigo, Andrea Piccolo, Mattia Petrucci, Samuele Rubino e Antonio Tiberi.

Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta televisiva integrale su Rai Sport e sui canali Eurosport e in diretta streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Giovedì 27 settembre

9.10-11.15 Prova in linea donne juniores (Camilla Alessio, Vittoria Guazzini, Silvia Magari, Barbara Malcotti, Matilde Vitillo)

14.40-18.15 Prova in linea uomini juniores (Filippo Baroncini, Gabriele Benedetti, Samuele Carpene, Alessandro Fancellu, Marco Frigo, Andrea Piccolo, Mattia Petrucci, Samuele Rubino e Antonio Tiberi)













