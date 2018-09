Ciclismo, Mondiali 2018: Miguel Angel Lopez e Nairo Quintana all’occasione della vita. Ma nelle corse di un giorno faticano

Sempre più vicino l’appuntamento iridato. Settimana prossima si aprirà il Mondiale di ciclismo su strada 2018 in quel di Innsbruck, prima le prove a cronometro, poi quelle in linea. L’attesa è ovviamente per la gara di domenica 30 settembre: si sfideranno gli uomini elite a caccia della maglia iridata da vestire nella prossima stagione. Una delle compagini da temere di più, visto un percorso davvero unico nel suo genere e durissimo è la Colombia.

Squadra da salita, quella sudamericana, che dunque sui tantissimi strappi e metri di dislivello del circuito austriaco potrà davvero disimpegnarsi al meglio. Non è presente però nella rosa degli otto colombiani una vera e propria punta. I due uomini più indicati per giocarsi il ruolo di capitano sono Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez, entrambi reduci dalla Vuelta di Spagna e, dunque, con una condizione che dovrebbe essere eccellente.

Per la coppia di scalatori puri si presenta l’occasione della vita: fino ad ora però nelle corse di un giorno nessuno dei due ha mai brillato. Quintana, il più esperto, sta attraversando un periodo no: difficilmente infatti lo vedremo a giocarsi la maglia iridata. Sia al Tour de France che alla Vuelta il corridore della Movistar non è riuscito ad esprimere tutto il proprio valore, terminando molto distante dal podio. Diverso il discorso riguardante l’atleta dell’Astana. Lopez è uscito con un’eccellente condizione dalla corsa a tappe iberica, brillando soprattutto nell’ultima settimana: da capire però se riuscirà a giocarsela sulla gara secca, ricca di insidie e sicuramente molto impegnativa.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: No sabemos como / Shutterstock.com