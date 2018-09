Ciclismo, Mondiali 2018: Italia in ritiro sulla sponda nord del Lago di Garda

La marcia di avvicinamento dell’Italia ai Mondiali 2018 passerà anche dal Trentino. Gli azzurri di Davide Cassani hanno scelto la sponda nord del Lago di Garda, dal 24 al 27 settembre, per svolgere il loro ritiro in vista della kermesse iridata di Innsbruck. In particolare, il luogo prescelto è Torbole sul Garda.

Al momento gli azzurri convocati sono undici, ma uno sarà tagliato dopo il raduno di Torbole: saranno in otto ad affrontare la prova in linea, mentre due saranno protagonisti della prova a cronometro.

Questa parte del Trentino è nota per essere sostanzialmente favorevole alla preparazione in vista di manifestazioni importanti, alla luce della presenza di parecchi chilometri con itinerari poco conosciuti, ma potenzialmente ideali.

Tutti i dettagli dell’operazione che ha portato l’Italia delle due ruote in ritiro sul Lago di Garda saranno specificati in una conferenza stampa che si terrà mercoledì all’AktivHotel Santalucia. Quest’ultimo è proprio l’hotel dove alloggeranno gli azzurri in vista dell’avventura austriaca.













Foto: OA Sport