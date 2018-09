Ciclismo, Mondiali 2018: Italia all’attacco senza nulla da perdere. Non siamo favoriti, ma Nibali, Moscon e Pozzovivo possono infiammare la corsa

Sono passati dieci anni dal nostro ultimo trionfo iridato, la maglia arcobaleno manca dal nostro Paese dal 2008 quando Alessandro Ballan si inventò quella magistrale stoccata nel finale a Varese. Da quel momento tante belle speranze, tanti sogni e tanti auspici ma tutto si è sempre infranto nella domenica più magica della stagione, semplicemente quella del Mondiale. Domani può essere il giorno buono, il percorso di Innsbruck è particolarmente duro e impegnativo con la salita di Igls da ripetere per ben sei volte e il micidiale strappo finale: l’Italia vuole sognare in grande ma non siamo favoriti, alla vigilia dell’evento non siamo la squadra da battere e questo può anche essere un vantaggio visto cos’è successo in passato quando eravamo indicati come la formazione di riferimento.

L’Italia andrà all’attacco senza nulla da perdere, con la spensieratezza dell’outsider, consapevole però che non partiamo mai battuti e che possiamo giocarci le nostre carte. Sono diversi gli schemi tattici che potremo adottare e che potrebbero anche produrre dei risultati importanti, partendo da una fuga dalla distanza dove potrebbe inserirsi Alessandro De Marchi. Tutti si aspettano però le punte, gli uomini di lussi che il CT Davide Cassani può schierare in partenza: questa doveva essere la gara di Vincenzo Nibali ma la frattura della decima vertebra toracica e la conseguente operazione hanno minato le certezze dello Squalo che non è al top della forma ma che sicuramente cercherà una delle sue magie, proverà a inventarsi un numero per lasciare il segno nella prova più importante dell’anno.

Il messinese cercherà di essere protagonista ma non arriva sotto i riflettori, non è l’uomo da battere come sarebbe stato senza l’infortunio al Tour de France. L’Italia allora si giocherà anche l’asso nella manica, Gianni Moscon è in una condizione di forma eccellente, ha vinto Coppa Agostoni e Giro di Toscana palesando un’ottima gamba, l’ultimo strappo potrebbe anche essere congeniale al trentino. E poi il piano C, quello spuntato nelle ultime ore, quello d’emergenza ma mai da scartare: Domenico Pozzovivo, mai stato così in forma e pronto a fare saltare il banco con un’azione degna di nota. Non siamo i favoriti ma siamo sempre l’Italia, facciamolo vedere anche in questi Mondiali e crediamoci fino in fondo.













Foto: Pier Colombo